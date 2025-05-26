Власти Екатеринбурга увеличили ставку размещения рекламы в городе

В Екатеринбурге увеличена базовая ставка за установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества. Ее утвердил глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, начиная с 1 июня 2025 года базовая ставка составит 900 рублей за каждый квадратный метр информационного поля в год. Ранее ставка находилась на уровне 805 рублей в год.

Увеличение базовой ставки повлияет на плату по договорам на размещение рекламных конструкций (билборды, ситиформаты, стелы и другие) на муниципальных участках. Средства от размещения рекламы на муниципальной собственности поступают в бюджет, откуда будут направлены на дальнейшее развитие Екатеринбурга.

Как отметили в мэрии, доходы от наружной рекламы за 2024 год составили 269,8 млн рублей.