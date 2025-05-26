26 Мая 2025
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Экономика В России
Фото: minvr.ru

В регионах, прилегающих к Севморпути, будет не хватать 138 тыс. специалистов

По прогнозам Минтруда, в регионах, которые прилегают к Северному морскому пути, к 2028 году будут требоваться 138 тыс. специалистов со средним профессиональным образованием, но сейчас не выпускается даже половины из них. Об этом в Совете Федерации заявил директор департамента госполитики в сфере среднего профобразования Минпросвещения РФ Виктор Неумывакин.
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Совещание посвящено перспективам Северного морского пути. Они велики, но нужны кадры. А в настоящее время выпускников среднего профессионального образования в этих регионах всего 53 тыс. человек. И после кто-то уезжает, уходит в армию и т.д. То есть дефицит кадров огромный. В этом году набор увеличен до 77 тыс.

Интересно, что министр экономического развития России Максим Решетников оценил нехватку кадров в арктических регионах к 2030 году всего около 70 тыс. человек. У Минпроса оценка в два раза выше за счет более широкого списка регионов (плюс дальневосточные).

Проблема усугубляется тем, что в арктических регионах малое население, которое убывает и уезжает. Например, в Мурманской области еще в начале 1990-х проживало почти 1,2 млн человек. К настоящему времени оно практически уполовинилось - сейчас около 650 тыс. Только за последние 5 лет из Арктики уехали 11% населения.

Напомним, СМП - это кратчайший водный маршрут между европейской частью России и Дальним Востоком протяженностью около 5,5 тыс. км, он полностью расположен в территориальных водах и исключительной экономической зоне России

Теги: кадры, северный морской путь


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