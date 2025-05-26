Факультет журналистики УрФУ вновь возглавил Борис Лозовский

Борис Лозовский вновь возглавил факультет журналистики Уральского федерального университета.

Как сообщается в соцсетях журфака УрФУ, Лозовский стал и.о. директора департамента "Факультет журналистики". Пост руководителя ОП "Журналистика" заняла Любовь Третьякова, а руководителя ОП магистратур факультета – Анна Сумская.

Напомним, Борис Николаевич Лозовский работает на факультете журналистики с 1975 года. Более 30 лет он занимал должность декана журфака, но затем покинул свой пост и работал профессором кафедры периодической печати и сетевых изданий.

В 2020 году Лозовский стал почетным гражданином Свердловской области.