В России почти на 40% выросли продажи самогонных аппаратов

В России значительно (больше чем на треть) вырос спрос на самогонные аппараты и наборы для крафтового пивоварения. При этом продажи наборов для изготовления домашних настоек снижаются (на16%), передает РИА Новости со ссылкой на данные расчетов "АТОЛ Онлайн" (сравнивались первые кварталы 2025 и 2024 гг.).

Продажи самогонных аппаратов выросли на 37%. Средняя стоимость такого приспособления составляет почти 9 тыс. руб.

В конце 2024 года правительство утвердило концепцию Минздрава по снижению употребления алкоголя в России. В программе из 29 пунктов был и запрет свободной торговли самогонными аппаратами. В РФ могут ограничить их розничную продажу, а также запретить дистанционную торговлю и рекламу этих устройств.