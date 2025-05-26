Песков: Россия пока не передала Украине проект меморандума

Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию, работа по нему продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это серьезный проект, проект серьезного документа, (он) требует тщательной выверки и подготовки", - цитирует Пескова РИА Новости.

24 мая вице-спикер Совфеда Константин Косачев сообщил, что Россия в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по украинскому урегулированию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что работа по меморандуму о будущем мирном договоре с Украиной идет динамично. Представитель Кремля добавил, что большая часть работы по меморандуму ведется в дискретном режиме, она не должна быть публичной. До этого Песков заявил, что конкретных сроков подписания меморандума "нет и быть не может", поскольку в этом деле слишком много важных для проработки деталей.