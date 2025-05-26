В Челябинской области в рамках акции "Сад памяти" посадили сосновый бор

В рамках международной акции "Сад памяти" вблизи деревни Малиновка в Челябинской области появится новый сосновый бор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, Активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала" вместе с жителями деревни высадили 23 тысячи саженцев сосны. Молодые деревья будут расти на территории Кременкульского участкового лесничества на общей площади 3,5 гектара.

Впервые международная акция "Сад памяти" была проведена в 2020 году. Ежегодно зеленые "памятники" высаживают во всех российских регионах, а также за рубежом. За время проведения акции в высадке садов памяти приняло участие свыше 5 миллионов человек.

Война превратила столицу Южного Урала в центр оборонной промышленности, поэтому часть мероприятий здесь проходит в память о коллективах различных военных предприятий. Работники фабрик и заводов в годы войны совершали трудовые подвиги, без которых Победа была бы невозможна. И сегодня в честь всех, кто защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, активисты высаживают молодые деревья.

"Это честь – принимать участие в таком мероприятии. Нет семьи в нашей стране, чьи деды и прадеды не помогали ковать Победу на фронтах или в тылу. И сегодня, давая жизнь молодым соснам, мы даем вторую жизнь нашей памяти. Например, мой прадед Дмитрий Александрович Галицин в 1941 году начал воевать на Карельском фронте и в 1945-м встретил Победу на Дальневосточном фронте. Во время боевых действий получил серьезную контузию и ослеп на левый глаз. Но все-таки он прошел всю войну и остался жив. И я горжусь своим прадедом", - отметил заместитель директора – руководитель обособленного подразделения Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Артемий Галицын.

Лес здесь появится уже в ближайшие 10 лет. Сосна относится к быстрорастущим деревьям: за год она прибавляет в высоту до 40 см, в диаметре – до 30 см. К 10 годам растение достигает примерно четырехметровой высоты.