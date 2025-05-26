В Челябинской области в рамках акции "Сад памяти" посадили сосновый бор

26 Мая 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В России предложили совсем отменить пенсии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Челябинская область
Фото: Иван Чернышев

В Челябинской области в рамках акции "Сад памяти" посадили сосновый бор

В рамках международной акции "Сад памяти" вблизи деревни Малиновка в Челябинской области появится новый сосновый бор.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, Активисты Волонтерского центра РМК "Сила Урала" вместе с жителями деревни высадили 23 тысячи саженцев сосны. Молодые деревья будут расти на территории Кременкульского участкового лесничества на общей площади 3,5 гектара.

Акция "Сад памяти" вблизи деревни Малиновка в Челябинской области(2025)|Фото: Иван Чернышев

Впервые международная акция "Сад памяти" была проведена в 2020 году. Ежегодно зеленые "памятники" высаживают во всех российских регионах, а также за рубежом. За время проведения акции в высадке садов памяти приняло участие свыше 5 миллионов человек.

Акция "Сад памяти" вблизи деревни Малиновка в Челябинской области(2025)|Фото: Иван Чернышев

Война превратила столицу Южного Урала в центр оборонной промышленности, поэтому часть мероприятий здесь проходит в память о коллективах различных военных предприятий. Работники фабрик и заводов в годы войны совершали трудовые подвиги, без которых Победа была бы невозможна. И сегодня в честь всех, кто защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны и в тылу, активисты высаживают молодые деревья.

Акция "Сад памяти" вблизи деревни Малиновка в Челябинской области(2025)|Фото: Иван Чернышев

"Это честь – принимать участие в таком мероприятии. Нет семьи в нашей стране, чьи деды и прадеды не помогали ковать Победу на фронтах или в тылу. И сегодня, давая жизнь молодым соснам, мы даем вторую жизнь нашей памяти. Например, мой прадед Дмитрий Александрович Галицин в 1941 году начал воевать на Карельском фронте и в 1945-м встретил Победу на Дальневосточном фронте. Во время боевых действий получил серьезную контузию и ослеп на левый глаз. Но все-таки он прошел всю войну и остался жив. И я горжусь своим прадедом", - отметил заместитель директора – руководитель обособленного подразделения Волонтерского центра РМК "Сила Урала" Артемий Галицын.

Акция "Сад памяти" вблизи деревни Малиновка в Челябинской области(2025)|Фото: Иван Чернышев

Лес здесь появится уже в ближайшие 10 лет. Сосна относится к быстрорастущим деревьям: за год она прибавляет в высоту до 40 см, в диаметре – до 30 см. К 10 годам растение достигает примерно четырехметровой высоты.

Акция "Сад памяти" вблизи деревни Малиновка в Челябинской области(2025)|Фото: Иван Чернышев

Теги: акция, бор, сосны, Сад памяти


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети