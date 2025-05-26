Мы видим риски переохлаждения российской экономики – Решетников

Правительство России рассчитывает, что Центральный банк России при решении по размеру ключевой ставки учтет некоторое замедление инфляции и риск переохлаждения экономики.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников согласился с критикой в адрес правительства по поводу того, что в скорректированном прогнозе его ведомства инфляция почти в два раза больше, чем планировалась осенью прошлого года (когда принимали бюджет страны на 2025 год). В итоге теперь приходится принимать поправки, предусматривающие значительное снижение доходов бюджета. Но он отметил, что в текущем уровне прогноза отражена высокая инфляция конца 2024 года, а в последние недели рост цен замедляется. "Мы рассчитываем, что ЦБ это учтет при решении по ставке, мы видим риски переохлаждения экономики", - заявил министр на заседании комитета ГД по бюджету и налогам.

Отметим, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина всегда говорит, что регулятор не ориентируется на текущие тренды и ждет закрепления тенденций в течение продолжительного времени (которое исчисляется не в неделях).

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что "охлаждение – оно не бесконечно". По его мнению, "инфляция и ставки будут снижаться", поэтому целесообразно сейчас увеличить расходы по части статей, например, по субсидиям на льготные виды ипотек (на заседании комитета предложили ужесточить требования к заемщикам по льготным программам, чтобы не увеличивать расходы бюджета). "Менять сейчас ставки, к которым люди привыкли, нецелесообразно", - заявил Силуанов.

Согласно предлагаемым поправкам в бюджет, доходы бюджета снизятся примерно на 3,8 трлн руб. или 1,7% ВВП. По словам Силуанова, это аналогично показателям 2024 года.