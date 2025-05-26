Силуанов: На создании самолета "Байкал" мы не экономим

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что в бюджете предусмотрено финансирование проекта по созданию самолета "Байкал", который должен прийти на смену Ан-2.

"Необходимые ресурсы для производства выделяются. Самолет должен ввестись в строй в плановые сроки, мы здесь не экономим", - заявил Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Самолеты "Байкал", разрабатываемые Уральским заводом гражданской авиации, должны были начать поставляться дальневосточной авиакомпании "Аврора" еще в 2024 году. В середине мая 2025-го вице-премьер российского правительства, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что ситуация с производством лайнера "зашла в тупик".

В проекте еще только предстоит импортозаместить двигатель и винт, но уже сейчас известно, что на выходе самолеты будут значительно (в три раза) дороже, чем рассчитывали потенциальные покупатели.

В начале апреля Минпромторг России выделил по контракту более 10 млрд руб. УЗГА – разработчику "Байкала" – на продолжение работ. Ни о каких конкретных сроках поставок речи не идет. Просто будут "изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя ВК-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 (Байкал), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения".