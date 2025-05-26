Минфин выступил против повышения налогов для нефтяных компаний

Министр финансов России Антон Силуанов выступил против повышения налогов для нефтегазового сектора. Он напомнил, что правительство придерживается плана не менять налогообложение до 2030 года минимум.

"И так уровень налоговой нагрузки на нефтегазовые компании очень высокий – 70%, а бывает и до 80%. Это курица, которая нам дает большие доходы. Никому не нужно, чтобы финансовый результат этих компаний был отрицательный", - заявил Силуано, выступая на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Увеличение налогов в течение года подорвет доверие к политике государства", - добавил министр.

Министр представил в парламенте поправки в бюджет 2025 года, в котором предусмотрено снижение нефтегазовых доходов (от осеннего плана) почти на 3,8 трлн руб. (или 1,7% ВВП).