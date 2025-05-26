26 Мая 2025
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Фото: Sean Gallup / Getty Images

Рубио: У нас самих не хватает ЗРК Patriot

Украина просит у США зенитно-ракетные комплексы Patriot, которых не хватает самим Штатам. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Поэтому США сейчас не могут на это пойти, сказал он, отвечая на вопрос, готова ли администрация президента США Дональда Трампа поддержать законопроект о новой военной помощи Украине.

Рубио "перевел стрелки" на Европу, у которой есть Patriot. Пусть Украина просит у них.

"Мы поощряем это и работаем с нашими партнерами, чтобы сделать поставки некоторых из этих систем. Но, как можно догадаться, ни одна из этих стран не хочет отказываться от своих систем Patriot", - признал Рубио.

Накануне журнал The Economist написал, что при Трампе Украина перешла из разряда приоритетных стран в разряд "потенциальных клиентов", конкурирующих за ограниченное количество оружия. И США не смогут удовлетворить потребности киевского режима в ЗРК Patriot. Так, Lockheed Martin, которая производит системы Patriot и PAC-3, увеличивает выпуск до 650 ракет в год. Но это меньше, чем прогнозируемое российское производство баллистических ракет, а ведь у России есть еще запас ракет. Обычно для перехвата российской баллистической ракеты требуются две ракеты-перехватчика PAC-3. Так что даже самой дружественной Украине администрации в Вашингтоне не под силу нейтрализовать российские ракеты. Украина просит дать ей право производить собственную версию PAC-3 по лицензии, но это маловероятно. Производство может начаться в Германии, но не раньше конца 2026 года, говорится в статье.

У Киева есть еще одна проблема: закончились ракеты для поставленных ей Италией и Францией зенитных батарей SAMP-T. Также ВСУ уже больше года не получали боезапаса для ЗРК французского производства Crotale, пишет французская газета Le Monde.

Теги: украина, сша, Patriot


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