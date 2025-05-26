Mash: Дедушку, над которым издевались всушники в касках с символикой СС, расстреляли

Дедушку, над которым издевались военные ВСУ в касках с символикой СС в Курской области, расстреляли, пишет Mash.

Телеграм-канал напоминает, что мужчина считался пропавшим без вести с августа прошлого года. Все это время близкие надеялись, что он смог спастись. Однако, как выяснилось, его убили украинские военные в Гоголевке.

Дочь Александра Гусарова узнала о смерти отца от российских бойцов, которые зачищали Гоголевку от ВСУ. Всех выживших тогда эвакуировали из села, но пенсионера среди них не было. Тело нашли только в апреле и передали дочери.

Напомним, в августе прошлого года военкор Александ Коц в Telegram-канале опубликовал кадры, на которых военные ВСУ в касках с символикой СС, копируя немецкий акцент, издеваются над курским пенсионером. "Русский Иван. Иди пей водка", - смеясь, говорят они, снимая при этом происходящее на видео. Лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий объявил награду в 5 миллионов рублей за поимку украинских военных, глумившихся над пожилым жителем Курской области.

В середине августа сообщалось, что к поискам дедушки подключили аэроразведку. Дочь пенсионера рассказывала, что из-за обстрелов семья бежала в Курск из села Гоголевка. Во время начала бомбежки дедушка ушел из дома без телефона. Последний раз его видели 6 августа 2024 года.