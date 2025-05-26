В Махачкале отравились 10 посетителей кафе "Олива"

В столице Дагестана, Махачкале, в одном из кафе отравились посетители. Речь идёт о 10 людях.

По предварительным сведениям, 10 горожан обратились с признаками отравления в больницу. Началась проверка, сообщает управление СКР по Дагестану.

В республиканском управлении Роспотребнадзора уточнили, что речь идёт о кафе "Олива". В ночь на 25 мая именно его посетители пожаловались на отравление. Лабораторное исследование выявило сальмонеллёз. Все случаи отравления связаны с употреблением продукции, доставленной по заказу из "Оливы".

Прошла внеплановая проверка заведения. Среди её результатов – тот факт, что в кафе есть много продукции неизвестного происхождения без товаросопроводительных документов. Деятельность индивидуального предпринимателя приостановлена, кафе опечатано.