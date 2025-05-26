Представлялись провайдерами: в Екатеринбурге судят "курьера", похитившего более 6 млн рублей

Жителя Екатеринбурга ждет суд за похищение у пенсионеров более 6 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, уралец входил в состав организованной группы, которая с использованием подменных и виртуальных номеров телефонов обманывала людей пожилого возраста. Соучастники, представляясь сотрудниками интернет-провайдеров, получали от пенсионеров их персональные данные. После злоумышленники убеждали, что их деньги используются незаконно, и заставляли передавать наличные обвиняемому, выполнявшему роль "курьера".

Часть денег мужчина оставлял себе, а остальное перечислял сообщникам. В результате потерпевшим был причинен ущерб на сумму более 6 млн рублей. В ходе расследования правоохранители изъяли более 2 млн рублей, которые вернули пенсионерам.

Сейчас уголовное дело "курьера" направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга. Материалы в отношении его неустановленных пока соучастников выделены в отдельное производство.