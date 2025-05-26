В Иркутской области Ан-24 выкатился за пределы ВПП

В Иркутской области после посадки самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

ЧП произошло в аэропорту Киренска (около 660 км к северо-востоку от Иркутска), борт совершил перелет из областного центра.

"После посадки у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Ангара" <…> сложилась передняя стойка шасси, самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Жертв и пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Пассажиры эвакуированы", - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.