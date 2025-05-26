"Битцевский маньяк" Пичушкин попросился в колонию поближе к Москве

"Битцевский маньяк" Александр Пичушкин попросился ближе к Москве. Он подал прошение о переводе из колонии "Полярная сова" (исправительная колония особого режима для пожизненно осужденных) на Ямале в исправительное учреждение в Мордовии – чтобы родственникам удобнее было его навещать, передает РЕН ТВ. По данным телеканала, прошение было отклонено руководством колонии и ФСИН, Пичушкин обжаловал решение.

Неизвестно, в какую именно колонию просился маньяк. Известно, что в Мордовии есть "Торбеевский централ" – одна из семи колоний для пожизненно осужденных.

В начале апреля стало известно, что Пичушкин готов дать признательные показания еще по 11 эпизодам убийств.

Александр Пичушкин был задержан в июне 2006 г. по подозрению в причастности к серии убийств, совершенных на территории Битцевского парка. Задержанный признался в совершении 60 с лишним преступлений. Следователи смогли доказать 48 эпизодов. В октябре 2007 г. суд приговорил маньяка к пожизненному заключению. Кроме того, было принято решение о принудительном психиатрическом лечении Пичушкина.