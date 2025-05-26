Глава Омского района поздравил выпускников школы с праздником Последнего звонка

24 мая более полутора тысяч выпускников Омского района прозвенели последние школьные звонки. Праздничные линейки прошли в 37 школах пригорода.



Трогательную традицию поддержали и в Новоомской школе. На торжественном мероприятии образовательного учреждения побывал глава Омского района Геннадий Долматов. Он лично поздравил выпускников с важным событием и пожелал им реализации всех намеченных планов.

"Впереди – покорение новых вершин, решение сложных и самых смелых задач! В добрый путь!", - напутствовал выпускников Геннадий Долматов.

Прощание со школой – радостный, волнительный и в то же время грустный праздник. Но сегодня, подчеркнул Геннадий Долматов, ребята находятся на пороге нового, большого, взрослого пути, перед ними открывается дорога в будущее. Каким оно будет – зависит только от них самих. Пока главная задача – успешная сдача экзаменов, а далее – ответственный выбор будущей профессии.

Особые слова благодарности на праздничном мероприятии звучали для учителей и родителей. Полученные знания станут для выпускников крепкой базой для будущих успехов. В награду мамам, папам и педагогам в этот день были нарядные, полные надежд и планов вчерашние дети.