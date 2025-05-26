Почти 4,5 тысячи россиян вернули с территории Украины с начала СВО

Около 4,5 тысяч россиян возвращены с подконтрольной Украине территории с начала СВО. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Минобороны России и аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

Отмечается, что всего было совершено 39 обменов, возвращены не менее 4 492 россиян. Из них тысяча возвращена во время обмена 23-25 мая, который стал крупнейшим за все время.

Напомним, последний обмен проведен в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле 16 мая. В число возвращенных россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля.