Полицейские осуждены по делу о пожаре в пансионате Ольги Вильямсон, где погибли постояльцы

В Тюмени по делу о пожаре в пансионате Ольги Вильямсон, где погибли постояльцы, осуждены бывшие полицейские Максим Евстратов и Константин Колесников, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Оба признаны виновными в служебном подлоге.

Судом установлено, что с января 2017 года по январь 2021 года полицейские действовали вопреки основным направлениям деятельности полиции. Они неоднократно выезжали для оформления некриминальных смертей по адресу, где располагался нелегальный пансионат. Не исполнили свои должностные обязанности вследствие недобросовестного отношения к службе, в результате чего на протяжении длительного времени, получая сведения о совершаемых Ольгой Вильямсон преступлениях и правонарушениях, не предпринимали каких-либо действий по их пресечению и раскрытию.

Помимо этого, по правонарушениям, связанным и с другими лицами, подсудимые из личной заинтересованности, в целях создания видимости эффективности и результативности своей служебной деятельности, необоснованно повышая показатели своей работы по количеству выявленных ими административных правонарушений, вносили в протоколы и постановления по делам об административных правонарушениях заведомо ложные сведения.



Подсудимые в судебном заседании вину в предъявленном обвинении не признали. Максим Евстратов получил три года условно с испытательным сроком два года, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком два года, Константину Колесникову - в виде лишения свободы сроком два года шесть месяцев условно с испытательным сроком год шесть месяцев, а также с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах, сроком год и шесть месяцев.

Напомним, 9 января в результате возгорания надворных построек погибли семеро постояльцев частного дома престарелых. Самостоятельно выбраться из горящего дома пострадавшие не смогли и умерли от отравления окисью углерода. За деньги обвиняемая ухаживала за престарелыми людьми, которые жили у нее в домовладении по устному договору с их родственниками. Эксперт Приволжского филиала Судебно-экспертного центра СК России изучил предполагаемый очаг пожара – баню. После пожара владелица пансионата была арестована и отправлена в СИЗО. 18 июля 2022 года Ольга Вильямсон была признана виновной.