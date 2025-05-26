Православный маршрут станет особенностью второго мотофестиваля "Движение"

7-8 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме во второй раз пройдет мотофестиваль «Движение», который к в прошлом году собрал на своих площадках 80 000 человек. В этом году организаторы рассчитывают, как минимум повторить успех, а как максимум – превзойти.

Гостей и участников фестиваля ждет несколько масштабных музыкальных и спортивных площадок, красивейшие маршруты по Уралу, а также экспозиция, посвященная Героям Великой Отечественной войны. Об этом рассказала заместитель Губернатора Свердловской области Татьяна Савинова.

Особенностью фестиваля станет православный маршрут, по которому смогут проехать участники «Движения». Он начинается от часовни святой Екатерины, проходит через Храм на Крови, Мужской монастырь на Ганиной Яме и заканчивается в храме Архангела Михаила в селе Новоипатово (Сысертский район).





"Фонд Святой Екатерины решил в этом году уже второй раз поддержать фестиваль „Движение“. Официальная часть в Екатеринбурге начнется с традиционного у часовни Святой Екатерины, он начнется 7 июня в 14:30. Также мы разработали маршрут для участников фестиваля, который начинается как раз от часовни, а заканчивается в уникальном храме Архангела Михаила, где в прошлом году завершили роспись. Теперь он великолепен не только снаружи, но и внутри. Рекомендую его посетить не только в рамках фестиваля "Движение", — поделилась заместитель директора фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

За два дня на площадках фестиваля выступят более 180 мотоспортсменов с показательными выступлениями в дисциплинах эндуро, фристайл, стантрайдинг и джимхана. Специально для них построят полосу препятствий из брёвен, камней, кабельных катушек, бетонных блоков, колец, плит и гигантских шин от спецтехники — всего более 1000 тонн материала. Также во время фестиваля пройдут соревнования по водно-моторным видам спорта и ночное водное шоу на Городском пруду.

На главной сцене фестиваля выступят группы «Комната Культуры», Найк Борзов, Диана Арбенина и «Ночные Снайперы».

В Верхней Пышме мероприятие начнётся с мотопарада и фестиваля уличной культуры. На территории музейного комплекса гражданской и военной техники пройдёт баскетбольный турнир, показательные выступления в дисциплине шахбокс, мастер-классы и многое другое. В Екатеринбурге тем временем пройдут выставки ретро-мототехники и кастомных мотоциклов.