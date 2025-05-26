26 Мая 2025
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Фото: фонд святой Екатерины

Православный маршрут станет особенностью второго мотофестиваля "Движение"

7-8 июня в Екатеринбурге и Верхней Пышме во второй раз пройдет мотофестиваль «Движение», который к в прошлом году собрал на своих площадках 80 000 человек. В этом году организаторы рассчитывают, как минимум повторить успех, а как максимум – превзойти.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Гостей и участников фестиваля ждет несколько масштабных музыкальных и спортивных площадок, красивейшие маршруты по Уралу, а также экспозиция, посвященная Героям Великой Отечественной войны. Об этом рассказала заместитель Губернатора Свердловской области Татьяна Савинова.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

Особенностью фестиваля станет православный маршрут, по которому смогут проехать участники «Движения». Он начинается от часовни святой Екатерины, проходит через Храм на Крови, Мужской монастырь на Ганиной Яме и заканчивается в храме Архангела Михаила в селе Новоипатово (Сысертский район).

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

"Фонд Святой Екатерины решил в этом году уже второй раз поддержать фестиваль „Движение“. Официальная часть в Екатеринбурге начнется с традиционного у часовни Святой Екатерины, он начнется 7 июня в 14:30. Также мы разработали маршрут для участников фестиваля, который начинается как раз от часовни, а заканчивается в уникальном храме Архангела Михаила, где в прошлом году завершили роспись. Теперь он великолепен не только снаружи, но и внутри. Рекомендую его посетить не только в рамках фестиваля "Движение", — поделилась заместитель директора фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

За два дня на площадках фестиваля выступят более 180 мотоспортсменов с показательными выступлениями в дисциплинах эндуро, фристайл, стантрайдинг и джимхана. Специально для них построят полосу препятствий из брёвен, камней, кабельных катушек, бетонных блоков, колец, плит и гигантских шин от спецтехники — всего более 1000 тонн материала. Также во время фестиваля пройдут соревнования по водно-моторным видам спорта и ночное водное шоу на Городском пруду.

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

На главной сцене фестиваля выступят группы «Комната Культуры», Найк Борзов, Диана Арбенина и «Ночные Снайперы».

(2025)|Фото: фонд святой Екатерины

В Верхней Пышме мероприятие начнётся с мотопарада и фестиваля уличной культуры. На территории музейного комплекса гражданской и военной техники пройдёт баскетбольный турнир, показательные выступления в дисциплине шахбокс, мастер-классы и многое другое. В Екатеринбурге тем временем пройдут выставки ретро-мототехники и кастомных мотоциклов.

Теги: мотофестиваль движение, православный маршрут, фонд святой екатерины


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