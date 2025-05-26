Трамп: Высказывания Зеленского постоянно приводят к проблемам для Украины

Президент США Трамп заявил, что высказывания Владимира Зеленского "вызывают проблемы" для Украины.

"Президент Зеленский не делает своей стране ничего хорошего, говоря так, как он говорит", — написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Все, что он говорит, вызывает проблемы, мне это не нравится, и лучше бы это прекратить", — добавил американский лидер.

Также он вновь заявил о своем недовольстве недавним массированным ударом России по объектам на Украине.

Напомним, Трамп во время общения с журналистами выразил недовольство из-за действий президента России Владимира Путина на Украине. Он заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Москвы.

Ранее был нанесен удар по цеху завода "Артем" в Киеве, где производили детали для украинских ракет, поражено оборудование и инженеры, в том числе иностранные.