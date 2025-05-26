Мигранты будут сдавать экзамен по русскому языку под камерами

Рособрнадзор подготовил проект руководства по соблюдению требований при контроле за проведением тестирования мигрантов по русскому языку. На экзамене им будет запрещено просить помощи у сотрудников и других экзаменуемых, пользоваться телефонами, а в ходе тестирования будет вестись аудио- и видеозапись.

Первые результаты тестирования после упорядочивания и ужесточения правил оказались низкими. Многие не могут сдать русский язык. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что мигрантов, дети-школьники которых не сдадут тест, могут депортировать из России. После неудачной сдачи первого теста у мигрантов будет три месяца, чтобы любым доступным способом, но за свой счет, обучить детей. Если после повторного теста через три месяца результат снова отрицательный, то информация передается в МВД, и правоохранительные органы уже принимают административные меры к родителям – "вплоть до выдворения".

Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов говорит, что он был в Сахарово, где мигранты сдавали тест на знание русского языка. И мигранты пытались использовать подсказки и шпаргалки. Но сюсюкаться не надо, все должно быть строго.

Принимать экзамен на знание русского языка как иностранного отныне могут только 12 специально аккредитованных для этого вузов, а также одна государственная организация.