В Якутии министр вернулся к работе после ранения на спецоперации

Министр по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Пётр Шамаев возвращается к работе после участия в специальной военной операции. Служба его началась в сентябре 2024 г. после заключения контракта.

Во время выполнения в феврале 2025 г. боевого задания Шамаев был тяжело ранен. После лечения и реабилитации он решил вернуться к гражданской службе и продолжить реализацию молодёжной политики в регионе.

"Возвращение Петра Шамаева – пример успешной социализации участника СВО и его готовности продолжать служение обществу. Его опыт, личная ответственность и преданность долгу станут дополнительным ресурсом в работе с молодёжью", – цитирует пресс-служба главы и правительства Якутии и.о. министра по делам молодёжи и социальным коммуникациям Якутии Надежду Мохначескую.