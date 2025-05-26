Мошенники за неделю украли у жителей Тюменской области 22 миллиона рублей

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадал 101 житель Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Общая сумма похищенных денежных средств превысила 22 млн руб. Наибольшая сумма похищенных денежных средств за минувшую неделю составила 2 млн руб.

Так, неизвестный, в ходе переписки в мессенджере Telegram под предлогом инвестирования денежных средств на криптовалютой бирже, завладел персональными данными жительницы областного центра и похитил с ее криптовалютного кошелька 2 млн руб. Прокуратура Восточного административного округа Тюмени контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту.