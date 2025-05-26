Зеленский разразился новым пакетом санкций против "неправильных" граждан Украины и ряда россиян

Зеленский подписал два новых указа о персональных санкциях. Они касаются бывшего депутата Рады и бывшего боевика, известного нациста Игоря Мосийчука*, который резко критикует Зеленского, а также сына экс-президента завода "Мотор Сич" Александра Богуслаева и блогера Ростислава Шапошникова. Последний случай особенно характерен. Киевский узурпатор, особенно восприимчивый к тому, что о нем пишут в СМИ, решил бороться с блогерами.

Также в список попали министр по нацполитике, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев и еще ряд граждан России: Дмитрий Пунин; Иван Банников; Александр Матяшов; Сергей Лалакин; Сергей Михайлов; Геннадий Петров.

"Очередной "страшный" санкционный список! День испорчен. Клоун объявил мне санкции. Санкции от шута - это уже как государственная награда", – написал Дудаев.

Мосийчук заявил то же самое, но в привычном для себя стиле не скупиться на слова.

"Санкции от зеленой гниды – это как Шевченковская премия от нормального и адекватного президента Украины!" – написал он, добавив, что это "продолжение репрессий, которые узурпатор проводит против украинцев".

Мосийчук напомнил, что санкции против граждан Украины незаконны. А блогер Шапошников пишет, что предвидел санкции Зеленского и блокировку его ресурсов еще год назад. Он напомнил, что снял фильм об "Иловайском котле" 2014 года, закончившемся разгромом ВСУ, и предательстве тогда военного и политического командования, который набрал 6 млн просмотров. Поэтому он сделает новый фильм по этой теме.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов