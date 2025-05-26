Во Владивостоке отравились студенты ДВФУ

Ход и результаты эпидемиологического расследования Роспотребнадзора взяты на контроль, сообщает прокуратура Приморского края.

21 мая 14 студентов обратились за медицинской помощью, пожаловавшись на симптомы отравления. Во время проверки прокуратура оценит, как соблюдается санитарно-эпидемиологическое законодательство при организации питания учащихся.



