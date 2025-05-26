Mash: ВСУ пытались атаковать химзавод в Ивановской области

ВСУ попытались атаковать беспилотниками Дмитриевский химзавод в Ивановской области, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, местные жители слышали как минимум два взрыва в районе химзавода.

Как сообщил областной оперштаб, обломки БПЛА упали в промзоне в Кинешме, повреждена хозпостройка. Предварительно, пострадавших нет.

В апреле киевский режим атаковал города Шуя Ивановской области дронами. Два человека пострадали, были повреждены несколько частных домов. Целью атаки мог быть завод "Литмаш".