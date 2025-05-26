В конце мая в Екатеринбург придет 30-градусная жара

В последние дни мая в Екатеринбурге заметно потеплеет. В городе ждут 30-градусную жару.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 26 мая в столице Урала ожидается плюс 20-22 градуса. 27 мая воздух прогреется до 23-25, а на следующий день температура поднимется до 25-27 градусов тепла.

К выходным потеплеет до 29 градусов, а в субботу и воскресенье столбики термометров могут пересечь 30-градусную отметку. При этом осадки в течение всей недели маловероятны.

Как отмечают синоптики, май в Екатеринбурге полностью соответствует норме. Средняя температура воздуха (плюс 11,6 градусов) лишь на одну десятую градуса превышает обычные значения.