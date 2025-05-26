В Белгородской области аварийно отключился свет в приграничном районе

В Грайворонском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии, об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, к 6 утра 26 мая без света оставались села Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило.

"Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с Минобороны РФ", - сообщил губернатор.