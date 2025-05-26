В Свердловской области затопило автодорогу "Сосьва – Гари"

Госавтоинспекция Свердловской области предупредила автомобилистов о подтоплении отдельных участков автодороги "Сосьва – Гари" в Гаринском муниципальном округе.

Как сообщили Накануне.RU в ГАИ региона, ситуация вызвана повышением уровня воды в реке Воробина и ее выходом из берегов. В результате на отдельных участках дороги наблюдается покрытие проезжей части водой. Сейчас на месте организовано предупредительное обозначение опасных участков.

"В случае дальнейшего повышения уровня воды возможно введение временного ограничения движения. Альтернативные пути объезда со стороны поселка Сосьва отсутствуют", - отметили в свердловской Госавтоинспекции.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.