Аэропорты центральной России сегодня утром работают с перебоями

В аэропорту Калуги (Грабцево) вновь введены ограничения на полеты самолетов, об этом сообщил официальный представитель Росавиации.

За сегодняшнее утро ограничения уже вводились в Грабцево, а также в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковский, нижегородском Стригино (а это один из запасных аэродромов столичного авиаузла), ярославской Туношне.

"Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - сообщили в Росавиации.

В регионах работает ПВО.