26 Мая 2025
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Фото: Накануне.RU

В Госдуму внесли проект об установлении ежемесячных выплат домохозяйкам

Депутаты Госдумы от ЛДПР внесли на рассмотрение проект закона, в случае принятия которого будут установлены основания и порядок назначения ежемесячной выплаты в размере регионального прожиточного минимума для домохозяек.

Право на получение ежемесячной выплаты будут иметь трудоспособные неработающие россияне, постоянно проживающие на территории РФ совместно с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства, которое включает приготовление пищи, стирку, глажение, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборку квартиры и другие работы по дому, а также затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг.

Документом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели российское гражданство. В документе указывается, что они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства, также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход".

Кроме того, ежемесячная выплата назначается при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе. При определении права на получение ежемесячной выплаты в связи с ведением домашнего хозяйства будут учитываться доходы всех совместно проживающих членов семьи: супругов, несовершеннолетних детей, инвалидов с детства I группы, нетрудоспособных родителей.

Ежемесячная выплата домохозяйкам устанавливается в размере регионального прожиточного минимума для трудоспособного человека. Выплата назначается на 6 месяцев. По истечении этого срока гражданин вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты и представляет документы, необходимые для ее назначения, сообщает РИА "Новости".

Теги: выплаты, домохозяйки


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