Трамп заявил о возможности ввести новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами выразил недовольство из-за действий президента России Владимира Путина на Украине.

Он заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Москвы.

"Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но теперь он запускает ракеты, и мне это не нравится", — сказал американский лидер, сообщает Sky News.

Ранее был нанесен удар по цеху завода "Артем" в Киеве, где производили детали для украинских ракет, поражено оборудование и инженеры, в том числе иностранные.

Напомним, 19 мая Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, после чего Трамп заявил, что Россия и Украина "немедленно" начнут переговоры.

Российский президент Владимир Путин в свою очередь заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом, в котором могли бы быть зафиксированы параметры будущего мирного соглашения. В их числе он назвал принципы урегулирования, возможные сроки заключения договора и временное прекращение огня при достижении договоренностей.

Между тем, "немедленно" переговоры так и не начались, а госсекретарь США Марко Рубио был вынужден признать ключевую проблему в урегулировании конфликта на Украине. По словам Рубио, Россия настаивает на признании территорий, контроль над которыми она установила в 2022 году, включая Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, а Украина стремится вернуть управление над этими регионами, что, по мнению Рубио, невозможно достичь исключительно военными средствами.