В России ограничат количество банковских карт на одного человека до 20

Предстоящей осенью в России начнет действовать ограничение на количество выпускаемых на человека банковских карт.

Как заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, каждый гражданин сможет получить не более 20 штук, а в одной кредитной организации — максимум пять. С такой инициативой в марте выступил ЦБ РФ. Мера должна бороться с дроперами, на которых мошенники оформляют десятки счетов и затем используют их для вывода украденных денег.

По словам экспертов, добросовестным клиентам, которые в погоне за выгодными ставками и кешбэком пользуются услугами разных финансовых организаций, это ограничение не помешает. Как заявил гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов, при всем разнообразии иметь более восьми карт неоптимально для самого клиента. Это связано с тем, что банки часто меняют условия обслуживания, а информируют об этом путем размещения на сайте новых условий, в которые клиенты заглядывают крайне редко. В итоге человек может платить лишние комиссии, сообщают "Известия".

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в прошлом году в России вырос масштаб кредитного мошенничества. По ее словам, кредитные деньги, которые выводятся мошенниками, составляют 40% от всех похищенных средств. Ранее этот показатель составлял 25%.