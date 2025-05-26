Самозанятых могут включить в программу соцгарантий

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" 26 мая внесут на рассмотрение проект закона, которым предлагается включить самозанятых в программу социальных гарантий.

Женщины могут получить право на оплачиваемые больничные и декретные. В настоящее время в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых зарегистрированы около 7 млн российских женщин. По словам депутатов, законопроектом предлагается включить женщин, применяющих налог на профессиональный доход, в систему социального страхования. Им нужно дать возможность добровольно платить социальные взносы, чтобы потом они получали пособие по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет.

Как заявил глава партии Сергей Миронов, социальная защита должна быть доступна всем. Он сослался на опрос ВЦИОМ, согласно которому, 51% россиян считают, что самозанятым нужно дать право выбора — платить взносы в соцфонды или нет.

Ранее Минтруд предложил внести в действующее трудовое законодательство поправки, которые уточняют признаки трудовых отношений и наделяют Роструд новыми полномочиями - признавать через суд гражданско-правовые отношения трудовыми.