Россия и Белоруссия обсуждают совместную работу над Checkmate

Москва и Минск прорабатывают проект сотрудничества в сфере производства Checkmate.

Как в эфире телеканала "Беларусь 1" глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус, в области авиастроения с Россией работа ведется "очень плотно".

Ранее генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил, что Москва предложит Белоруссии совместно производить Checkmate, а также беспилотные летательные аппараты, бронетехнику, средства ПВО.

Напомним, однодвигательный легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate, разработка которого в настоящее время ведется в России, получит сопло, отклоняющееся во все стороны