Страны Европы хотят организовать встречу РФ и Украины в Женеве

Представители некоторых европейских стран предлагают организовать встречу Москвы и Киева в Женеве.

По данным La Repubblica, союзники Украины считают, что саммит должен пройти до июньской встречи стран G7 в Канаде. Данный вопрос был поднят во время встречи в режиме видеоконференции представителей Франции, Италии, Германии и Великобритании с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком. Издание отмечает, что Европа намерена удержать президента США Дональда Трампа за столом переговоров, так как существует угроза, что Вашингтон их свернет.

Ранее сообщалось, что Москва и Киев пока не договорились о конкретной площадке, на которой пройдут следующие раунды переговоров.