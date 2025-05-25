Проект из Верховажья признан одной из лучших социальных практик в малых городах России

Вологодский проект признан одним из лучших по итогам межрегионального этапа Всероссийского конкурса «Мой добрый бизнес», который организован Минэкономразвития России.

«Проект «Верховажье — столица северного льна» стал победителем в номинации «Добрый малый» и вышел в финал конкурса. Это уникальная практика возрождения ремесел и традиционной народной культуры, которая знакомит с технологией выращивания и обработки льна, работой ткацкого станка. Гордимся нашим социально ответственным бизнесом и поддерживаем предпринимателей, использующих новые нестандартные решения для сохранения и преумножения духовного богатства Русского Севера», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Автор проекта — Елена Лайпанова, основатель местного семейного бизнеса по производству изделий из льна. Предприятие объединяет эко-ателье, шоу-рум «Льняная мелодия» и выставочную экспозицию с интерактивной программой «От семени льна до полотна», в рамках которой проводят экскурсии по производству и мастер-классы по ткачеству.

Вологодский проект получил признание в серьезной конкуренции, так как в федеральный этап конкурса «Мой добрый бизнес» вышел 101 проект из 51 региона страны.

Финальные испытания конкурса будут проходить до 1 июня. Победители смогут расширить свои возможности для развития, получат памятные награды, специальные призы от партнеров конкурса, информационную поддержку и возможность пройти сразу в полуфинал Международной премии «МЫВМЕСТЕ» в треках «НКО» и «Бизнес».