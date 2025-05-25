Мощная вспышка, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце

Мощная вспышка, близкая к высочайшему классу Х, произошла на Солнце 25 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики (ИПГ).

"25 мая в 19:30 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен зарегистрирована вспышка М9.0 (S14E73) продолжительностью 28 минут", - говорится в сообщении института.

Кроме того, в воскресенье произошло еще две вспышки класса М, а также одна - Х.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.