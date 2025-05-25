Российские военнослужащие уничтожили цех сборки ракет на киевском заводе "Артем"

Удар нанесен по цеху завода "Артем" в Киеве, где производили детали для украинских ракет, поражено оборудование и инженеры, в том числе иностранные, сообщают РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

"На заводе "Артема" накрыли цех, который производил детали для украинских ракет. Западное оборудование если не уничтожено, то требует капитального ремонта, электроника и компьютерное сгорело. Еще один цех, в котором штамповали корпуса для БПЛА и, по некоторым данным, устанавливали двигатели на беспилотники. Расходные материалы и оборудование уничтожено. С ним несколько инженеров, в том числе иностранных", - сообщил Лебедев.