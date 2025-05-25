Грузинский певец осквернил российский флаг прямо на сцене

Грузинский певец осквернил российский флаг прямо на сцене: бросил триколор в урну и сделал вид, что помочился на него, сообщает RT.

Эрекле Гецадзе сделал это на фестивале Tbilisi Open Air, пишут в местных группах. Гецадзе при этом размещает свои треки на российских площадках, включая "Яндекс Музыку". В сети уже призывают привлечь исполнителя к ответственности.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что флаг останется флагом, какой бы псих что бы с ним ни вытворял, а также, что правоохранительные органы нашей страны дадут этому безобразному акту соответствующую оценку.

"Достойные потомки царицы Тамары — от славных представителей рода Церетели и сражавшегося под российскими стягами князя Багратиона до собиравшего помощь республикам Донбасса Николая Цискаридзе, — достигшие в своей профессии настоящих высот, в отличие от не стоящего внимания дна, с исконно грузинской честью и гордостью ассоциируют себя с российским триколором. И, конечно, напомню, что именно грузин Мелитон Кантария вместе с сержантом Михаилом Егоровым водрузили флаг нашей общей страны, продолжательницей которой является Россия, над поверженным Рейхстагом. Ну и лично от меня. Когда Бог не дал мужчине мозгов, работать приходится другими органами — в данном случае тем самым, который, судя по всему, чаще всего попадается под руку. Странно, что в перчатке. Но, видимо, хорошо себя знает. Чего не сделает безмозглый для самоудовлетворения", - прокомментировала Захарова.