В Свердловской области подросток ранил ножом одноклассника

В Верхней Пышме 13-летний подросток ранил ножом одноклассника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел вечером, 24 мая. Школьник пошел гулять с двумя одноклассниками и на ул. Петрова между ними произошла ссора, во время которой юноша достал из рюкзака нож и пригрозил приятелю. Завязалась драка, в результате один из мальчиков был ранен в спину.

Виновный сбежал с места происшествия вместе с одноклассником, который наблюдал за происходящим. Оказывать помощь раненному мальчику они не стали. По дороге избавились от рюкзака и ножа.

Полицейским мальчик объяснил, что не хотел применять оружие, заявил, что ударил ножом случайно, поскольку в драке якобы забыл, что нож находится у него в руке. Раненный подросток был госпитализирован в больницу Екатеринбурга.

Прокуратура города выясняет обстоятельства произошедшего, в том числе тяжесть полученных несовершеннолетним телесных повреждений. Сообщается, что подростки не состояли на учете по делам несовершеннолетнего, по месту учебы характеризуются удовлетворительно..

Прокуратура проводит проверку, будет дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также оценка работе, проводимой органами и учреждениями системы профилактики, по пресечению противоправных действий несовершеннолетних. При наличии оснований, прокуратурой города будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.



Проведение органами полиции доследованной проверки находится на контроле прокуратуры города.