В Воронежской области задержали "привокзального стрелка"

В Воронежской области задержан мужчина, который 23 мая устроил стрельбу на привокзальной площади в Россоши, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления МВД по региону.

Один из прохожих был ранен.

По данным пресс-службы полиции, мужчина был задержан на одной из улиц Россоши сотрудниками полиции при взаимодействии с сотрудниками ФСБ примерно в 09.50 мск. По факту стрельбы СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух или более лиц. Пострадавший был доставлен в больницу.