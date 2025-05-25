В Суджанском районе эвакуировали все тела украинских военных

Бойцы спецназа "Ахмат" эвакуировали все обнаруженные тела украинских военных в зоне своей ответственности в Суджанском районе Курской области, сообщают РИА Новости со ссылкой на командира спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинова.

"Мы с того направления, где стояли наши бойцы, собрали тела всех украинских бойцов и тоже их, как говорится, вывезли, потому что, как бы оно ни было, их тоже родила какая-то мать, и когда-то они где-то всё равно должны быть похоронены", - подчеркнул Алаудинов.

По его мнению, также наличие и идентификация тел ВСУ поможет избежать спекуляций украинского командования на теме пропавших без вести и самовольно покинувших позиции солдат.

"Делаем даже для того, чтобы украинцы, которым рассказывают сказки о том, что их родственники где-то находятся якобы в СОЧ или находятся среди без вести пропавших, чтобы они знали, каково количество погибших бойцов, которые погибли просто так, для того, чтобы поддержать авантюру Зеленского и его хозяев", - пояснил он.

Алаудинов подчеркнул, что с тех участков, где стоит "Ахмат", максимально забираются все обнаруженные тела.

"Мы при любом раскладе максимально пытаемся вынести тела всех бойцов, ну, российских - тут вопрос вообще не стоит, и мирных жителей мы вынесли тела там, где мы находились, ну и украинских бойцов, украинских формирований", - рассказал Алаудинов.

26 апреля начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено от ВСУ село Горналь.