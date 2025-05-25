Польша подняла авиацию из-за якобы активности России на Украине

Оперативное командование родов польских вооруженных сил утверждает, что авиацию Польши и стран-союзников 25 мая подняли в небо над республикой из-за якобы активности России на Украине, сообщают РИА Новости.

В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий приказал привести в действие "все имеющиеся в его распоряжении силы и средства". Кроме того, в воздух были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". Через три часа самолеты вернули на аэродромы.

"Нарушения польского воздушного пространства зафиксировано не было", - сообщили в командовании.

В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине в конце апреля.