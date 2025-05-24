Европа собралась покупать оружие у США ради Украины

В Европе собрались помогать Украине покупкой американского оружия. Своего в Старом свете нет.

Такой вариант развития событий возможен на фоне того, что руководитель США Дональд Трамп может отказаться от участия страны в поддержке одной из сторон конфликта, пишет Bloomberg.

Ранее стало известно, что никаких военных гарантий для Украины в рамках соглашения об экономическом партнерстве с США не предусмотрено. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Палате представителей, комментируя соглашение о совместной разработке украинских полезных ископаемых.