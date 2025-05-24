Священник объяснил своё сравнение русских мужчин с "овощебазой с триколором"

Известный священник отец Павел (Островский) прокомментировал факт именования им русских мужчин, которые встречаются или живут с кем-то и не предлагают своим "половинкам" брак, "овощами". Священник отметил, что "многих это зацепило".

"По каким причинам мусульмане (в том же числе и мигранты) делают предложения о браке нашим девчонкам, я знать в полной мере не могу, так как тут может быть не только любовь, но и, к примеру, желание официально закрепиться в нашей стране", - написал Островский в своём telegram-канале.

По мнению священника, это не отменяет очевидного факта, что в России есть "масса бесхребетных мужчин, воспитанных в безотцовщине, не могущих взять ответственность на себя", отчего они и предлагают одной девушке за другой то пожить, то что-то проверить, а также "прочий безответственный лексикон".

"Если кого-то оскорбило выражение "овощебаза с триколором", то искренне прошу простить. Смысл был в том, что многие под патриотизмом понимают махание флагом, а не реальную любовь к Отечеству, которая начинается с традиционной семьи, а не с блуда направо-налево", - написал Островский.