24 Мая 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Георгий Филимонов открыл новое общественное пространство «Каскад прудов» в селе Верховажье

Георгий Филимонов торжественно открыл новое общественное пространство «Каскад прудов» в селе Верховажье.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Открытие "Каскада прудов" стало настоящим праздником, объединившим семьи, школьников и творческие коллективы Верховажского округа. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

«Благодарю сердечно жителей Верховажья за добрый приём, светлую, яркую, заряжающую энергией и Силой встречу. Вы  — воплощённая сила Русской деревни, традиции, товарищества, братства. И в этот светлый, радостный день отрадно представить вам новое общественное пространство, которое, я уверен, станет яркой точкой притяжения жителей и гостей муниципалитета. Возрождаем Дух и Силу Русской деревни, делаем ее привлекательной, комфортной и удобной для жизни наших земляков», — сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Стоит напомнить, что проект «Каскад прудов» был признан победителем VIII Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в категории «Исторические поселения». На благоустройство8 га территории суммарно было направлено 97 млн рублей: из них 66,5 млн рублей — федеральные средства и более 30 миллионов рублей — региональные.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Специалистам удалось вернуть исторический облик общественного пространства сделать его уютным, функциональным и живописным. На локации провели расчистку и аэрацию двух озёр, устройство пешеходных дорожек на сваях и пешеходного моста через пруд, установили амфитеатр, ротонды, качели, смонтировали опоры наружного освещения. 

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

Ранее также состоялось торжественное открытие улицы Гостинодворской в Кириллове — еще одного проекта-победителя VIII Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. А уже в этом году масштабное благоустройство ждет «Берег Дионисия» в Ферапонтово, «Городские бульвары» в Белозерске и «Парк на Обнорского» в Грязовце. На реализацию этих проектов при поддержке Минстроя России выделено по 64,4 млн рублей федеральных средств.

Напомним, что сейчас на Вологодчине проходит голосование за объекты, которые будут благоустроены в следующем году по проекту «Формирование комфортной городской среды» нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Участие в нем принимают девять муниципалитетов региона. Всего на выбор жителей представлено 42 территории в Вологде, Череповце, Соколе, Великом Устюге, Белозерске, Вытегре, Кириллове, Тотьме и Устюжне. Отдать свой голос за понравившийся проект можно будет до 12 июня на сайте za.gorodsreda.ru.

Теги: георгий филимонов, общественное пространство, каскад прудов, верховажье,


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