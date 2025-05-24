Глава Свердловской области Денис Паслер посетил духовную столицу Урала — Верхотурье

Сегодня вместе с Владыкой Евгением, членом совета директоров АО СЗ «РСГ-Академический» Алексеем Воробьёвым и директором Фонда святой Екатерины Александром Андреевым Денис Паслер встретился с жителями города Верхотурье.

«Я приехал сюда с огромным удовольствием. Уже проехал по улицам, посмотрел, как обстоят дела, что сделано. Верхотурье — знаковое место для Урала и для все нашей страны. Здесь особенная атмосфера», — подчеркнул Денис Паслер.

Денис Паслер вместе с Митрополитом Евгением посадил несколько саженцев груш рядом со Свято-Покровским женским монастырем.

«Человек из истории должен брать самые лучшие уроки, самые правильные смыслы, самые добрые поступки. Точно также, как дерево своими корнями из глубины земли пьет те соки, которые потом даст своим плодам. И оно не пьет плохое. Я думаю, что каждый из нас хочет быть похожим на хорошее, доброе, раскидистое дерево, чтобы помнить прошлое, жить настоящим и думать о будущих плодах, которые нам предстоит принести», — сказал Владыка.

Сегодня в Верхотурье особенная атмосфера — в день памяти святых Мефодия и Кирилла, которые составили азбуку, проходит большой концерт, посвященный славянской письменности и культуры.

Закончился визит Дениса Паслера посещением Крестовоздвиженского собора, где хранятся мощи святого Симеона Верхотурского.

Отметим, что в 2018 году Фонд святой Екатерины начал масштабную программу по восстановлению храмов Свято-Николаевского монастыря, которая была поддержана правительством Свердловской области. Кроме того, меценаты с начала пандемии поддерживают врачей города и вместе с Центральной районной больницей города запустил проект подготовки персонала для работы в сельской местности.