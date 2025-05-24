Из России высланы 19 тысяч мигрантов

С начала 2025 г. из России высланы 19 тыс. мигрантов. В сравнении с аналогичным периодом 2024-го, количество стало меньше.

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За четыре месяца 2024 г. эта цифра составляла 21,7 тыс. Тенденция к уменьшению связана с продлением действия указа президента РФ "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с применением режима высылки", сообщили "Интерфаксу" в ФССП.

С 1 сентября 2025 г. власти Москвы и Московской области начнут отслеживать местоположение мигрантов. 20 мая Госдума приняла законопроект, запускающий эксперимент по внедрению дополнительных механизмов учета иностранных граждан в этом регионе.

"Принятый механизм позволит, используя современные технологии, усилить контроль в миграционной сфере, а также будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений в этой части", — подчеркнул спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект в нижнюю палату парламента внесло правительство 10 марта. Изначально он предполагал изменения, разрешающие мигрантам работать по одному патенту в двух регионах — Москве и Московской области или в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В таком виде законопроект приняли в первом чтении 13 мая. Но ко второму и третьему чтениям в инициативу внесли поправки о введении эксперимента по цифровому контролю.

С 1 сентября все въезжающие в столичный регион иностранцы, которым не требуется получать визу в РФ, должны будут обратиться в миграционный центр в Сахарово, встать на учет, пройти дактилоскопию и биометрическое фотографирование. Там же мигранты должны будут установить мобильное приложение и дать согласие на обработку персональных данных.