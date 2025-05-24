Путин отметил поддержку главой РПЦ русского языка

Президент Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с тезоименитством (днём памяти святого, именем которого наречён человек). В разговоре глава государства отметил роль первосвятителя в поддержке русского языка.

"У Вас много сфер деятельности, но одно направление хотел бы выделить сегодня особо – это Ваша поддержка русского языка, русской культуры и поддержка взаимоотношений с нашими соотечественниками за рубежом, в том числе в рамках Всемирного Собора, который Вы проводите", - сказал Путин.

В ответ патриарх отметил, что жизнь россиян при Путине изменилась в лучшую сторону.

"Может быть, для кого-то со стороны не очень заметно, а для большинства наших людей очень заметно. И речь идёт не только о повышении материального благосостояния", - цитирует патриарха пресс-служба Кремля.